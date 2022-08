Meg Lanning: 171 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी, खेल से अनिश्चितकाल के लिए विश्राम, टीम इंडिया को राहत, जानें कारण

Highlights 2010 में पदार्पण किया था और मैदान पर उनका ढाई साल का व्यस्त समय रहा। आस्ट्रेलिया को दिसंबर में पांच टी20 मैचों के लिये भारत का दौरा करना है। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज और अगले साल दक्षिण अफ्रीका में टी20 विश्व कप खेलना है।

Meg Lanning: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। मेग लैनिंग ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है। लैनिंग ने हाल ही में CWG 2022 स्वर्ण पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का नेतृत्व किया।

2010 में पदार्पण किया था और मैदान पर उनका ढाई साल का व्यस्त समय रहा। आस्ट्रेलिया को दिसंबर में पांच टी20 मैचों के लिये भारत का दौरा करना है। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज और अगले साल दक्षिण अफ्रीका में टी20 विश्व कप खेलना है।

An update from @CricketAus on our captain.



Wishing Meg nothing but the best ❤️ pic.twitter.com/7dGv0RTKHD