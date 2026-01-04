2023, 2024 और 2025 में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाने वालीं खिलाड़ी को यूपी वॉरियर्स ने बनाया कप्तान

Highlights हर बार हार का सामना करना पड़ा। नीलामी में 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा था। दो वनडे खिताब और पांच टी20 खिताब शामिल हैं।

मुंबईः पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग को नौ जनवरी से शुरू होने वाली महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से पहले रविवार को यूपी वॉरियर्स का कप्तान बनाया गया। यह दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के पहले तीन सत्र में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थीं और उन्होंने टीम को हर बार फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा।

फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा, ‘‘कैप्री स्पोर्ट्स की यूपी वॉरियर्स ने 2026 डब्ल्यूपीएल सत्र से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग को फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त करने की घोषणा की है। ’’ यूपी वॉरियर्स ने लैनिंग को नीलामी में 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा था। एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के तौर पर वह सात बार विश्व कप जीत चुकी हैं जिसमें दो वनडे खिताब और पांच टी20 खिताब शामिल हैं।

पूर्व भारतीय खिलाड़ी और सहायक कोच अभिषेक नायर अब यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मेग का अनुभव उन्हें एक कप्तान के तौर पर सबसे अलग बनाता है। ’’ इस साल डब्ल्यूपीएल दो चरणों में होगा जिसमें पहला चरण नवी मुंबई में नौ से 17 जनवरी तक और दूसरा वडोदरा में 19 जनवरी से पांच फरवरी तक चलेगा।