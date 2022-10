टी20 विश्वकप 2022: पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया कर रही है जीत की तैयारी, एमसीजी मैदान में किया अपना पहला ट्रेनिंग सेशन

Highlights मैच से पहले भारतीय टीम ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपना पहला प्रशिक्षण सत्र शुरू किया इसी मैदान पर दोनों टीमें भारत-पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी मौसम विभाग के अनुसार यहां 70 प्रतिशत बारिश होने की उम्मीद है जो मैच के लिए बाधा बन सकती है

INDvPAK: टी20 विश्वकप का आगाज हो चुका है। लेकिन क्रिकेट फैंस को इंतजार है 23 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच का। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया जीत की तैयारी में जुट गई है। मैच से पहले भारतीय टीम ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपना पहला प्रशिक्षण सत्र शुरू किया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान में भारतीय टीम के ट्रेनिंग सेशन को साझा किया है। बीसीसीआई ने ट्विटर पर फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अपने पहले प्रशिक्षण सत्र के लिए एमसीजी में हैं। एमसीजी ग्राउंड दुनिया में सबसे अधिक क्षमता वाला स्टेडियम था। इसी मैदान पर दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगा।

रोहित शर्मा टी 20 विश्व कप में भारत के हालिया इतिहास को उलटने की उम्मीद कर रहे होंगे। क्योंकि साल 2021 में हुए टी20 विश्वकप में भारत अपने पहले दो मैचों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार हार के बाद ग्रुप चरण में बाहर हो गया था। लेकिन पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा था।

We're here at the MCG for our first training session ahead of #INDvPAKpic.twitter.com/S7QRQ8G21K