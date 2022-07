Martin Guptill: टी20 के नए किंग न्यूजीलैंड बल्लेबाज, रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे निकले, बना डाला ये रिकॉर्ड

Highlights पैंतीस वर्षीय गुप्टिल ने 31 गेंदों पर 40 रन बनाए। रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। T20I में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

Martin Guptill: एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान मार्टिन गप्टिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए पुरुषों और महिलाओं दोनों में T20I में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

रोहित शर्मा साल की शुरुआत में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने फरवरी में श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था। गुप्टिल ने पहले टी 20आई में स्कॉटलैंड के खिलाफ 31 गेंदों में 40 रन बनाने के बाद रोहित को पीछे छोड़ दिया।

Martin Guptill becomes the new #1 run scorer in men's T20Is 🙌



