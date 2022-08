Nepal national cricket team: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर नेपाल टीम के मुख्य कोच नियुक्त, श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी पुबुदु दासनायके की जगह लेंगे

Highlights दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की रणजी टीम के कोच रह चुके हैं। भारत की तरफ से 1984 से लेकर 1996 तक 39 टेस्ट और 130 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। नेपाल क्रिकेट टीम के साथ काम करने और उसे एक मजबूत टीम बनाने के लिए उत्सुक हूं।

Nepal national cricket team: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। प्रभाकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पुबुदु दासनायके की जगह लेंगे, जो जुलाई में अपने पद से त्यागपत्र देकर कनाडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए थे।

Former Indian star all rounder and Ranji trophy winning coach, Mr. Manoj Prabhakar from India has been appointed as the Head Coach of Nepal National Cricket Team.



Mr. Prabhakar has played 39 Test matches and 130 One Day Internationals for India. As a Coach, he has experience

