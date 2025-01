Maharashtra vs Punjab, Quarter Final 2025: 70 रन से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में महाराष्ट्र?, पंजाब का सपना टूटा

Highlights Maharashtra vs Punjab, Quarter Final 2025: अर्शिन कुलकर्णी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Maharashtra vs Punjab, Quarter Final 2025: महाराष्ट्र ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 275 रन बनाए। Maharashtra vs Punjab, Quarter Final 2025: पंजाब की टीम 205 रन पर ढेर हो गई।

Maharashtra vs Punjab, Quarter Final 2025: विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने पंजाब को बाहर कर दिया। महाराष्ट्र की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने पंजाब को 70 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 275 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 205 रन पर ढेर हो गई। महाराष्ट्र के लिए अर्शिन कुलकर्णी ने कमाल की पारी खेली। 137 गेंद में 14 चौके की मदद से 107 रन बनाकर अहम मुकाबले में जलवा दिखाया। कुलकर्णी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

𝐌𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐬𝐡𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐬! 👏



They win by 70 runs, bowling out Punjab for 205 🙌#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/eTrCnJbd5Hpic.twitter.com/vHnshI3kAe — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 11, 2025

Maharashtra have set a target of 276 in front of Punjab 🎯



1⃣0⃣7⃣ for Arshin Kulkarni

6⃣0⃣ for Ankit Bawne

5⃣2⃣* for Nikhil Naik



Arshdeep Singh the pick of Punjab bowlers with 3⃣/5⃣6⃣#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/eTrCnJbd5Hpic.twitter.com/37GCZyMi3x— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 11, 2025

Super Start & a Special 1⃣st 🔝



Arshin Kulkarni has soaked in the pressure & hit a terrific fighting 💯 on List A debut 👌👌#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/eTrCnJbd5Hpic.twitter.com/69I4V9Ba7U— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 11, 2025

A special first on debut 👏👏



Arshin Kulkarni brings up his 💯 on List A debut 👌👌



A gritty knock under pressure 💪#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/eTrCnJbd5Hpic.twitter.com/Ase7bS54Ka— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 11, 2025

विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबला 15 और 16 जनवरी को खेला जाएगा। कोटाम्बी स्टेडियम, वडोदरा में दोनों मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा। फाइनल कोटाम्बी स्टेडियम, वडोदरा में ही खेले जाएंगे। महाराष्ट्र की टीम 16 को सेमीफाइनल खेलेगी।