IPL 2023: आईपीएल में नए अवतार में दिखेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च, जय शाह ने किया अनावरण

Highlights लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की नई जर्सी गहरे नीले रंग की है आईपीएल के पिछले सीजन में एलएसजी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही थी केएल राहुल के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 17 में से नौ गेम जीते थे

IPL 2023: आईपीएल के इस सीजन की शुरूआत से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी नई जर्सी को लॉन्च किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मंगलवार को एलएसजी की नई जर्सी का अनावरण किया। टीम की नई जर्सी गहरे नीले रंग की है। पिछले सीजन में केएल राहुल की अगुवाई वाली फ्रेंचाइजी ने 2022 में हरे-नीले रंग की जर्सी पहनी थी, अब उन्होंने गहरे नीले रंग की छाया में बदल दिया है, यानी टीम अब नए अवतार में नजर आएंगी।

अनावरण समारोह में फ़्रैंचाइज़ी ने एक फैशन शो की मेजबानी की, जिसमें कई एलएसजी सितारे इसमें दिखाई दिए। अनावरण समारोह में रवि बिश्नोई, आवेश खान, जयदेव उनदकट, दीपक हुड्डा और कप्तान केएल राहुल ने भाग लिया। टीम की नई जर्सी के अनावरण के समय बीसीसीआई सचिव जय शाह, एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका और टीम के मेंटर गौतम गंभीर भी मौजूद थे। टीम को उम्मीद होगी कि आईपीएल के करीब आते ही नई जर्सी उनके लिए बहुत जरूरी किस्मत लाएगी।

Lucknow Super Giants unveiled their jersey for the upcoming IPL 2023.



