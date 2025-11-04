लखनऊ सुपर जायंट्स 2026ः 21000 रन, 64 शतक और 361 विकेट, एलएसजी ने टॉम मूडी को दी बड़ी जिम्मेदारी

Highlights ipl Lucknow Super Giants 2026: ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आठ टेस्ट और 76 एकदिवसीय मैच खेले। ipl Lucknow Super Giants 2026: 60 वर्षीय मूडी सनराइजर्स हैदराबाद के दो बार मुख्य कोच रह चुके हैं। ipl Lucknow Super Giants 2026: दोनों प्रारूपों में कुल मिलाकर 1667 रन बनाए और 54 विकेट लिए।

लखनऊः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी को इस टी20 लीग के आगामी सत्र के लिए अपना वैश्विक क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया। आईपीएल में व्यापक अनुभव रखने वाले 60 वर्षीय मूडी सनराइजर्स हैदराबाद के दो बार मुख्य कोच रह चुके हैं।

उन्होंने 2022 में ब्रायन लारा के मुख्य कोच बनने पर यह फ्रैंचाइज़ी छोड़ दी थी। एलएसजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मूडी की एक तस्वीर पोस्ट की जिसका शीर्षक है ‘‘अनुभव। दृष्टि। नेतृत्व कौशल। सुपर जायंट्स यूनिवर्स में आपका स्वागत है, टॉम मूडी।’’ मूडी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आठ टेस्ट और 76 एकदिवसीय मैच खेले।

उन्होंने दोनों प्रारूपों में कुल मिलाकर 1667 रन बनाए और 54 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट शेफ़ील्ड शील्ड में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 21000 से अधिक रन बनाए जिसमें 64 शतक भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 361 विकेट भी लिए।