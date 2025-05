LSG vs SRH: एसआरएच ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल से किया एलिमिनेट, 6 विकेट से जीता मुकाबला

Highlights पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 205/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया लक्ष्य का पीछा 18.2 ओवर में पूरा हुआ और SRH ने 206/4 का स्कोर बनाया अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 59 रन की धमाकेदार पारी खेली

LSG vs SRH: लखनऊ सुपर जायंट्स सोमवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच हारने के बाद आईपीएल 2025 से बाहर हो गई। हैदराबाद ने एलएसजी को 6 विकेट से मात दी। बता दें कि एलएसजी को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने सभी बचे हुए तीन मैच जीतने की जरूरत थी। सुपर जायंट्स 12 मैचों में 10 अंकों के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर बना हुआ है। जीत के बावजूद, हैदराबाद 12 मैचों में नौ अंकों के साथ आठवें स्थान पर बना हुआ है।

पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 205/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। मिशेल मार्श ने 39 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्के लगाकर शानदार 65 रन बनाकर टीम की अगुआई की। उन्हें एडेन मार्करम का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 38 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 61 रन बनाए। मजबूत प्लेटफॉर्म के बावजूद, SRH के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, जिसमें युवा तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 2/28 के प्रभावशाली आंकड़े हासिल किए।

जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरी ताकत झोंक दी। ओपनर अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 59 रन की धमाकेदार पारी खेली और लक्ष्य का पीछा करने की दिशा तय की। मध्यक्रम के दिग्गज हेनरिक क्लासेन ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर पारी को संभाला और SRH को लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया।

