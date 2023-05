LSG vs RCB: फील्डिंग के दौरान केएल राहुल को लगी गंभीर चोट, आथिया शेट्टी का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल, Watch

Highlights फील्डिंग के दौरान लगी चोट के बाद मैदान में वापस नहीं आए केएल राहुल उनकी अनुपस्थिति में क्रुणाल पांड्या ने टीम के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग के दौरान ओपनिंग में भी नहीं आए राहुल

IPL 2023: आईपीएल में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दौरान, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को फील्डिंग के दौरान पैर में चोट लग गई। चोट के बाद दर्द में अपनी दाहिनी जांघ को पकड़े रहने के बावजूद, राहुल ने स्ट्रेचर का उपयोग करने के बजाय फिजियो की मदद से मैदान से बाहर जाने का विकल्प चुना। जिसके बाद क्रुणाल पांड्या ने टीम के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली।

यह चोट एलएसजी के लिए एक झटका है। राहुल आईपीएल 2023 में 274 रनों के साथ उनका दूसरे सबसे बड़ा स्कोरर है, हालांकि उनकी 114 की कम स्ट्राइक रेट की आलोचना की गई है। चोट के कारण केएल राहुल अपनी टीम के लिए भी ओपनिंग करने नहीं आए।

इसके अलावा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट, जो भारत की विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल टीम का भी हिस्सा हैं, को उसी दिन चोट लग गई थी। चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी मैच में उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, जो 7 जून को लंदन के ओवल में शुरू होने वाला है।

