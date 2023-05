LSG vs RCB: आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लिया फैसला, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने बताया कि टीम में दो बदलाव किए गए हैं मुकाबले के लिए हेज़लवुड और अनुज रावत को टीम में शामिल किया गया जबकि एलएसजी में अवेश खान की जगह गौतम को आज खिलाया जा रहा है

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में सोमवार को खेले जा रहे मुकाबले में आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। टॉस जीतने के बाद आरसीबी के कप्तान डुप्लेसी ने कहा, दूसरी पारी में थोड़ा और टर्न मिलेगा। उन्होंने कहा, इस मुकाबले के लिए हेज़लवुड को स्थान मिला, और अनुज रावत को शाहबाज की जगह टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने पिच कंडीशन को लेकर कहा कि हमारी टीम इस तरह की परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।

वहीं एलएसजी के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि इस पिच पर दोनों टीमों के लिए कड़ी मेहनत होगी। उन्होंने इस मुकाबले के लिए एक बदलाव किया है। अवेश खान की जगह गौतम को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि यहां गति से अधिक स्पिन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमें अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और उन्हें कम स्कोर तक सीमित रखना होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेई एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है।

🚨 Toss Update 🚨@RCBTweets win the toss and elect to bat first against @LucknowIPL.



Follow the match ▶️ https://t.co/jbDXvbwuzm#TATAIPL | #LSGvRCBpic.twitter.com/6t6Bs18AH8