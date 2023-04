LSG vs GT: साँसों को रोक देने वाला था लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस मुकाबले का आखिरी ओवर

Highlights लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी ओवर में 12 रनों की दरकार थी लेकिन टीम ने इस ओवर में केवल 4 रन बनाए और अपने अपने 4 विकेट खोए इस रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ GT 7 रनों से जीत गई

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग का 30वाँ मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच शनिवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मैच में गुजरात जायंट्स ने आखिरी ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 रनों से मात दी। वास्तव में मैच का आखिरी ओवर साँसों को रोक देने वाला था।

दरअसल, 136 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा कर रही लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी ओवर में 12 रनों की दरकार थी। पिच पर सलामी बल्लेबाज कप्तान राहुल 64 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका साथ नए बल्लेबाज आयुष बढ़ोनी 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। वहीं गुजरात की तरफ से आखिरी ओवर के लिए मोहित शर्मा को कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद थमाई।

आखिरी ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लिए। इसके बाद दूसरी गेंद पर केएल राहुल छक्का मारने के चक्कर में डीप स्क्वायर में फील्डिंग कर रहे जयंत यादव को अपना कैच दे बैठे। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टॉइनिस भी कैच आउट हो गए। ऐसे में लखनऊ की टीम परेशानी में आ गई। टीम को 3 गेंदों में 10 रनों की दरकार थी।

उधर, स्टॉइनिस के आउट होने के बाद हुड्डा बैटिंग के लिए आए। लेकिन दो रन लेने के चक्कर में दूसरे छोर पर बैटिंग करने वाले आयुष बढ़ोनी आउट हो गए। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर हुड्डा भी दो रन लेने के दौरान भी रन आउट होकर वापिस पवेलियन लौट गए। हुड्डा के आउट होते ही गुजरात की जीत लगभग निश्चित हो गई। मोहित शर्मा की पाँच गेंदों में चार विकेट गए। जबकि केवल 4 रन ही बने। खेल की अंतिम गेंद पर रवि बिश्नोई रन लेने में नाकाम रहे और लखनऊ सुपर जायंट्स पर गुजरात ने 7 विकेट से जीत दर्ज की।

A monumental turnaround 🤯🤯@gujarat_titans clinch a narrow 7-run victory to get back to winning ways 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/TtAH2CiXVI#TATAIPL | #LSGvGTpic.twitter.com/1H6bd2yVdT