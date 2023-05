IPL 2023 LSG: केकेआर के खिलाफ फुटबॉल क्लब मोहन बागान की लाल और हरे रंग की जर्सी में दिखेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जानें वजह

Highlights जर्सी का रंग दिग्गज फुटबॉल क्लब मोहन बागान की लाल और हरे रंग की जर्सी जैसा होगा। विरासत कोलकाता शहर का प्रतिनिधित्व करती है। लखनऊ की टीम को उम्मीद है कि शनिवार को स्थानीय समर्थक दर्शक इस मैच में उनकी टीम का समर्थन करेंगे।

LSG IPL 2023: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में जब कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी जर्सी का रंग दिग्गज फुटबॉल क्लब मोहन बागान की लाल और हरे रंग की जर्सी जैसा होगा।

लखनऊ सुपर जायंट्स को 2022 में कोलकाता स्थित आरपी संजीव गोयनका समूह ने खरीदा है। इसी समूह ने 2020-21 सत्र में इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम मोहन बागान में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल की थी। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मालिक शाश्वत गोयनका ने कहा, ‘‘यह (मोहन बागान) कोई संस्था नहीं है, यह वास्तव में एक भावना है।

इसकी विरासत कोलकाता शहर का प्रतिनिधित्व करती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसे ध्यान में रखते हुए, हमने फैसला किया है कि ईडन गार्डन्स में केकेआर के खिलाफ शनिवार के मैच में लखनऊ की टीम लाल और हरे रंग की धारीदार जर्सी में मैदान पर उतरेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह मोहन बागान और हमारे शहर की विरासत को सम्मान देने का हमारा तरीका है।’’

लखनऊ की टीम को उम्मीद है कि शनिवार को स्थानीय समर्थक दर्शक इस मैच में उनकी टीम का समर्थन करेंगे। टीम को अगर-मगर के फेर के बिना प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए इस मैच को जीतना होगा। गोयनका ने कहा, ‘‘सिर्फ मोहन बागान के प्रशंसक ही नहीं, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि कोलकाता के दर्शक भी हमारा समर्थन करेंगे। हमारे लिए कोलकाता हमारा घर है।

ऐसे में हम लोगों से अपनी टीम को अधिक से अधिक समर्थन देने के लिए कहेंगे।’’ यह घोषणा यहां आरपीएसजी हाउस में लखनऊ के कार्यवाहक कप्तान कृणाल पंड्या और विकेटकीपर-बल्लेबाज निकोलस पूरन की मौजूदगी में की गई। लोकेश राहुल के चोटिल होने के कारण टीम की कमान संभाल रहे कृणाल ने इस मौके पर कहा वह आने वाले समय में मोहन बागान को मैच को देखना चाहेंगे और फ्रेंचाइजी की आईएसएल की सफलता को आईपीएल में दोहराना चाहेंगे।

