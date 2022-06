Highlights क्रीज पर 154 मिनट बिताये और इस दौरान 14 चौके और एक छक्का लगाया। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार पारी खेली। आउट होने के ठीक बाद पंत को जडेजा ने गले से लगा लिया।

Leicestershire vs India: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भारत के खिलाफ जमकर धमाका किया। अभ्यास मैच में 87 गेंद में 76 रन की आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने क्रीज पर 154 मिनट बिताये और इस दौरान 14 चौके और एक छक्का लगाया।

ऋषभ पंत ने लीसेस्टरशर में अपने अभ्यास मैच के दूसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार पारी खेली। 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवींद्र जडेजा ने तेजतर्रार विकेटकीपर-बल्लेबाज को आउट किया। श्रेयस अय्यर ने कैच लिया। आउट होने के ठीक बाद पंत को जडेजा ने गले से लगा लिया।

