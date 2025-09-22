'कुछ लड़के फायरिंग ही कर दे': IND बनाम PAK सुपर 4 मुकाबले के इनिंग ब्रेक के दौरान पाकिस्तानी पैनलिस्ट का आतंकी बयान, VIDEO

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 Clash: रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले के पारी के ब्रेक के दौरान एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर पाकिस्तान की हार पक्की हो जाए, तो खिलाड़ी स्टेडियम में फायरिंग करके मैच वहीं खत्म कर सकते हैं।

पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ ने सुपर 4 मुक़ाबले से पहले मेन इन ग्रीन्स के अभ्यास सत्र के दौरान 6-0 चिल्लाकर विवाद खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने हालिया सैन्य गतिरोध के दौरान छह भारतीय विमानों को मार गिराने के उनके दावों का ज़िक्र किया था। इसके अलावा, साहिबज़ादा फ़रहान ने अपने अर्धशतक का जश्न बंदूक की नोक पर मनाया।

एआरवाई न्यूज़ पर एंकर वसीम बादामी ने पैनलिस्ट से पूछा: "लड़के जान मारे तो क्या हम मैच जीत सकते हैं?" उन्होंने जवाब देते हुए कहा: "मेरे ख्याल में हां तो ये कर दे या कुछ लड़के फायरिंग ही कर दे ना इधर। मैच ही खतम करो, क्योंकि कन्फर्म है हम हारेंगे।"

Shameless Pakistanis on live TV

Losing the match so badly that they openly talk about sending boys to fire bullets and stop the game.



This is the real mentality of Pakistan — terror even in cricket!

RT and show the world Pakistan’s reality.#INDvPAK#indvspak2025#asiacuppic.twitter.com/SokEYXUW2P — Saffron_Syndicate (@SaffronSyndcate) September 21, 2025

इस बीच, हारिस रऊफ ने सूर्यकुमार यादव (0) और संजू सैमसन (13) को आउट कर दिया, लेकिन मेन इन ग्रीन रविवार को दुबई में भारत को छह विकेट से जीत दिलाने से नहीं रोक सके। सुपर 4 चरण में भारत के खिलाफ अपने रवैये के विपरीत, पाकिस्तान ने आक्रामक खेल दिखाया और निर्धारित 20 ओवरों में 171/5 का स्कोर बनाया। साहिबज़ादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन बनाकर उनके लिए शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि फ़हीम अशरफ़ ने कुछ आखिरी क्षणों में कुछ झटके दिए।

फिर भी, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को केवल 10 ओवरों में 105 रनों की तूफानी साझेदारी करके परेशान कर दिया। अभिषेक विशेष रूप से शानदार रहे, उन्होंने केवल 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जबकि गिल ने भी 47 रन बनाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। हालाँकि मेन इन ग्रीन ने एक बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया आसानी से जीत हासिल कर ले।

अभिषेक को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार भी मिला। इस बीच, पाकिस्तान बुधवार को अबू धाबी में श्रीलंका से भिड़ेगा, जहाँ दोनों टीमों के लिए यह मैच जीतना बेहद ज़रूरी है।

