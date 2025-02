VIDEO: 'कोई छिछोरापन नहीं है उनमें', राजीव शुक्ला ने एमएस धोनी के बारे में कही ये बात

Highlights राजीव शुक्ला ने मैदान के बाहर एमएस धोनी के स्वभाव के बारे में खुलकर बात की बताया है कि वह किस तरह सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने खुलासा किया है कि रिटायर हो चुके क्रिकेटर के पास मोबाइल फोन भी नहीं है

नई दिल्ली: बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मैदान के बाहर एमएस धोनी के स्वभाव के बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि वह किस तरह सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों में से एक शुक्ला ने यह भी खुलासा किया है कि रिटायर हो चुके क्रिकेटर के पास मोबाइल फोन भी नहीं है।

धोनी का योगदान बेमिसाल रहा है, उन्होंने 2004-2019 तक राष्ट्रीय टीम के लिए खेला, जिसमें 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 टेस्ट मैच शामिल हैं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त, 2020 को अपने संन्यास की घोषणा की और वह तीनों ICC खिताब (टी20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी) जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं।

अपने पॉडकास्ट पर रणवीर अल्लाहबादिया से बात करते हुए, सोशल मीडिया पर धोनी की अनुपस्थिति के पीछे का कारण पूछे जाने पर 65 वर्षीय ने क्या कहा: "उनका स्वभाव ऐसा है। वो मोबाइल फोन ही नहीं रखते। यहां तक ​​कि बीसीसीआई के चयनकर्ताओं को बड़ी परेशानी होती थी उनको कैसे अप्रोच करें। मैंने देखा है थोड़े सिद्धांतवादी हैं। प्रतिबद्धता की जो बात है बहुत गंभीरता से लेते हैं। कोई छिछोरापन नहीं है उनमें।”

Rajeev Shukla explains why MS Dhoni is not active on Social Media 🔥 pic.twitter.com/3jszVeFVdT