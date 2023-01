KL Rahul-Athiya Shetty Wedding: राहुल और अथिया पर गिफ्ट की भरमार, भारतीय टीम के खिलाड़ी ही नहीं बॉलीवुड एक्टर मेहरबान, यहां देखें किसने क्या दिया उपहार

Highlights भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल से खंडाला फार्महाउस पर शादी के बंधन में बंध गईं। सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी को मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। सलमान खान ने अथिया को 1.64 करोड़ रुपये की ऑडी कार गिफ्ट की है।

KL Rahul-Athiya Shetty Wedding: एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने 23 जनवरी को भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल से खंडाला फार्महाउस पर शादी के बंधन में बंध गईं। दोनों ने परिवार के करीबी सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में अथिया के अभिनेता पिता सुनील शेट्टी के मुंबई से लगभग 82 किलोमीटर दूर खंडाला स्थित फार्महाउस में शादी की।

कई शुभकामनाओं के अलावा नवविवाहित जोड़े को उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों से बेहद महंगे उपहार मिले। रिपोर्ट्स की मानें तो सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी को मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है।

