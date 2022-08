KL Rahul Flop Show: पहले वनडे में बल्लेबाजी नहीं, पूरी सीरीज में 51 गेंद खेलकर बनाए 31 रन, खास नहीं कर पाए कप्तान राहुल

Highlights अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट पर 289 रन बनाए। एस गिल ने 97 गेंद में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 130 रन की पारी खेली। शान किशन (61 गेंद में 50 रन, छह चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी की।

KL Rahul Flop Show Continues: भारतीय टीम के ओपनर और जिंबाब्वे दौरे के लिए बनाए गए कप्तान केएल राहुल का खराब प्रदर्शन जारी रहा। तीन मैच की सीरीज के दौरान केवल 51 गेंद खेल पाए और 31 रन बनाए। पहले वनडे में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला।

दूसरे मैच में राहुल 5 गेंद में एक रन बनाए। तीसरे और अंतिम वनडे में 46 गेंद खेलकर 30 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल है। भारत को इस दौरे के बाद एशिया कप खेलना है। टीम इंडिया के ओपनर राहुल का प्रदर्शन भारत के लिए सही नहीं है। तीनों मैच में कप्तान राहुल फ्लॉप रहे।

आईपीएल 2022 के बाद राहुल चोट से जूझते रहे। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर रहे। शुभमन गिल के करियर के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक से भारत ने सोमवार को यहां जिंबाब्वे के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट पर 289 रन बनाए।

गिल ने 97 गेंद में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 130 रन की पारी खेली। उन्होंने इशान किशन (61 गेंद में 50 रन, छह चौके) के साथ तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी की। भारत ने सीरीज में टॉस जीतकर पहली बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मेहमान टीम हालांकि शुरुआत में लय में नहीं दिखी और 15 ओवर में एक विकेट पर 63 रन ही बना सकी।

Innings Break! A brilliant 130 from @ShubmanGill as #TeamIndia post a total of 289/8 on the board. Scorecard - https://t.co/ZwXNOvRwhA #ZIMvIND pic.twitter.com/sKPx9NzWwi

दोनों अनुभवी सलामी बल्लेबाज कप्तान लोकेश राहुल (46 गेंद में 30 रन) और शिखर धवन (68 गेंद में 40 रन) निराश होंगे कि अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। चोट के कारण लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे राहुल को एशिया कप टी20 से पहले लय हासिल करने का शानदार मौका मिला। वह हालांकि तेज गेंदबाज ब्रेड इवान्स की गेंद को विकेटों पर खेल गए।

Hello and welcome to the third and final ODI against Zimbabwe. #ZIMvINDpic.twitter.com/cIJ9QhrYe4