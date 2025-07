KL Rahul ENG vs IND Test 2025: 176 गेंद, 13 चौके और 100 रन, लॉर्ड्स में दूसरा और 10वां शतक?, लंदन में लोकेश राहुल बेमिसाल, इंग्लैंड के खिलाफ चौथा

Highlights KL Rahul ENG vs IND Test 2025: ग्रीम स्मिथ के नाम 5 शतक हैं। KL Rahul ENG vs IND Test 2025: राहुल 177 गेंद में 100 रन बनाकर आउट हुए। KL Rahul ENG vs IND Test 2025: ऋषभ पंत (74) के साथ शानदार बल्लेबाजी की।

KL Rahul ENG vs IND Test 2025: सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने कमाल के साथ धमाल कर दिया। 176 गेंद में 13 चौके की मदद से 100 रन पूरे किए। लॉर्ड्स में दूसरा शतकीय पंच है। ओवरऑल 10वां शतक हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चौथा शतक है। राहुल ने ऋषभ पंत (74) के साथ शानदार बल्लेबाजी की। भारतीय पारी के 66वें ओवर में पंत के रन आउट होते ही अंपायरों ने लंच की घोषणा कर दी। भारत अब भी इंग्लैंड से पहली पारी के आधार 133 रन दूर है और उसके छह विकेट शेष है। राहुल ने 2021 में शतक बनाया था और 2025 में शतक कूट डाला। राहुल का इंग्लैंड में चौथा शतक है। 2000 के बाद से इंग्लैंड में किसी मेहमान सलामी बल्लेबाज़ द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे ज़्यादा शतक। ग्रीम स्मिथ के नाम 5 शतक हैं। राहुल 177 गेंद में 100 रन बनाकर आउट हुए।

KL Rahul ENG vs IND Test 2025: लॉर्ड्स में कई शतक लगाने वाले मेहमान सलामी बल्लेबाज़- 2-2 शतकीय पंच

बिल ब्राउन

गॉर्डन ग्रीनिज

ग्रीम स्मिथ

केएल राहुल

ऋषभ पंत ने अपनी बाईं तर्जनी उंगली में दर्द के बावजूद रोमांचक अर्धशतक बनाया, लेकिन लंच के ठीक पहले रन आउट हो गए। पंत (74 रन, 112 गेंद) ने सत्र के आखिरी ओवर में रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गये और अंपायरों ने लंच की घोषणा कर दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कवर क्षेत्र से दौड़ते हुए शानदार थ्रो से विकेटों पर मारा जिससे इस सत्र में उनकी टीम को जश्न मनाने का मौका मिला।

राहुल और पंत ने हालांकि चौथे विकेट के लिए 198 गेंदों में 141 रनों की साझेदारी कर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत कर दी है। मैच के पहले दिन विकेटकीपिंग करते हुए उंगली में लगी चोट के दर्द से जूझ रहे पंत ने जोफ्रा आर्चर की तेज गति के आगे अपने इरादे दिन के पहले ओवर में ही जाहिर कर दिये।

उन्होंने दिन की पहली गेंद पर ग्लांस कर चार रन बटोरने के बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर क्षेत्र के ऊपर से आक्रामक शॉट खेला। दूसरे छोर से राहुल ने सधी शुरुआत करते हुए संभल कर बल्लेबाजी की। दिन के शुरुआती ओवरों में जहां भारतीय बल्लेबाज सतर्कता से खेल रहे थे वहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी में भी पैनापन की कमी दिखी।

इस दौरान इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार 31 डॉट गेंद डाली। पंत ने भारतीय पारी के 51वें ओवर में एक रन लेकर डॉट गेंदों पर विराम लगाया तो वहीं राहुल ने अगली गेंद पर चौका जड़ने के बाद कार्स के खिलाफ शानदार ऑन ड्राइव कर गेंद को चार रन के लिए भेजा। उन्होंने इस गेंदबाज के अगले ओवर में हैट्रिक चौके के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

इंग्लैंड ने पंत के खिलाफ शुभमन गिल की बल्लेबाजी के समय की योजना लागू करते हुए विकेटकीपर को तेज गेंदबाजों के खिलाफ विकेटों के करीब लगाया लेकिन भारतीय विकेटकीपर ने जब आक्रामक रूख अपनाना शुरू किया तो उनका यह दांव कमजोर पड़ गया। पंत को इस दौरान स्टोक्स की गेंद पर उंगली पर चोट लगी लेकिन उन्होंने फिजियो से इलाज के बाद बल्लेबाजी जारी रखी।

भारत ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 145 रन से करते हुए पहले घंटे में 52 रन जोड़े। इंग्लैंड ने इसके बाद गेंद बदलने की मांग की जिसे अंपायरों ने मान लिया लेकिन उसके गेंदबाजों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पंत ने स्टोक्स के खिलाफ फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी का दूसरा छक्का शोएब बशीर की गेंद पर जड़ा। उनके रन आउट होने से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली।