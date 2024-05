KKR vs SRH Score, IPL 2024 Final: सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, फाइनल में सबसे कम स्कोर, 18.3 ओवर में 113 पर ALL OUT, देखें टॉप-4 लिस्ट

Highlights KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Final: केकेआर के लिए आंद्रे रसेल ने 03 विकेट लिए। KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Final: मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट चटकाये। KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Final: हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस 24 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रहे।

KKR vs SRH Live Score, IPL 2024 Final: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 फाइनल को सनराइजर्स हैदराबाद कभी याद नहीं रखेगा। एसआरएच ने कम स्कोर रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की शानदार गेंदबाजी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद रविवार को यहां खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग 2024 फाइनल में 18.3 ओवर में 113 रन पर सिमट गयी। यह आईपीएल फाइनल का सबसे कम स्कोर भी है। केकेआर के लिए आंद्रे रसेल ने तीन जबकि मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा ने दो दो विकेट चटकाये। हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस 24 रन बनाकर शीर्ष स्कोर रहे।

SRH के लिए सबसे कम स्कोर (आईपीएल)-

96 बनाम एमआई हैदराबाद 2019

113 बनाम एमआई हैदराबाद 2015

113 बनाम केकेआर चेन्नई 2024 *

114 बनाम पीबीकेएस दुबई 2020

आईपीएल फाइनल में सबसे कम स्कोरः

113 एसआरएच बनाम केकेआर चेन्नई 2024 *

125/9 सीएसके बनाम एमआई कोलकाता 2013

128/6 आरपीएस बनाम एमआई हैदराबाद 2017

129/8 एमआई बनाम आरपीएस हैदराबाद 2017।

17 वरुण चक्रवर्ती (केकेआर)

13 सुनील नरेन (केकेआर)

12 आंद्रे रसेल (केकेआर)

12 युजवेंद्र चहल (आरआर)

12 कुलदीप यादव (डीसी)।