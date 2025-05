IPL 2025: केकेआर ने रोवमैन की जगह शिवम शुक्ला को टीम में शामिल किया, जानें उनके बारे में

Highlights KKR ने वेस्टइंडीज के रोवमैन पॉवेल की जगह मध्य प्रदेश के मिस्ट्री स्पिनर शिवम शुक्ला को साइन किया 29 वर्षीय शुक्ला ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सिर्फ़ एक सीज़न खेला है जिसमें उन्होंने बंगाल के खिलाफ़ 4/29 सहित कई खेलों में आठ विकेट लिए हैं

IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के बचे हुए सीजन के लिए वेस्टइंडीज के रोवमैन पॉवेल की जगह मध्य प्रदेश के मिस्ट्री स्पिनर शिवम शुक्ला को साइन किया है, फ्रैंचाइज़ी ने रविवार (18 मई) को यह खुलासा किया। यह फैसला केकेआर द्वारा यह घोषणा करने के बाद आया है कि पॉवेल, मोईन अली के साथ, मेडिकल कारणों से शेष सीजन के लिए वापस नहीं आएंगे।

फ्रैंचाइज़ी ने एक बयान में कहा था, "रोवमैन एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं," क्योंकि आईपीएल 2025 एक अस्थायी निलंबन के बाद फिर से शुरू होने वाला है। 29 वर्षीय शुक्ला ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सिर्फ़ एक सीज़न खेला है, जिसमें उन्होंने बंगाल के खिलाफ़ 4/29 सहित कई खेलों में आठ विकेट लिए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के पिछले सीज़न में प्रभावित किया था, जहाँ वे प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे, उन्होंने 10 विकेट लिए थे, जिसमें एक पाँच विकेट भी शामिल था।

🚨 The mystery spinner from MP is a Knight now!



Shivam Shukla replaces Rovman Powell for the remainder of the #TATAIPL2025pic.twitter.com/usUoOnFzLG