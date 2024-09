WATCH: खुर्रम शहजाद ने रावलपिंडी में उगली आग, बांग्लादेश की बल्लेबाजी लाइन-अप के उड़ाए परखच्चे

Highlights शहजाद ने पांच गेंदों पर तीन विकेट लेकर रविवार को दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश का स्कोर 75/6 कर दिया बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक 10 विकेट की जीत दर्ज की खुर्रम शहजाद (4-15) ने पाकिस्तान के लिए सत्र का समापन किया

PAK vs BAN, 2nd Test: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन सुबह एक ही ओवर में बांग्लादेश के मुख्य बल्लेबाजों को आसानी से आउट कर मेहमान टीम को चित कर दिया। उन्होंने पहले सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम के लेग स्टंप पर गेंद मारकर उनके डिफेंस को तोड़ा और फिर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को चार गेंदों के भीतर दो बार आउट किया।

बांग्लादेश की पहली पारी के आठवें ओवर में ये दोनों आउट हुए। शहजाद ने इस्लाम को लेग साइड में आउट किया, क्योंकि इस्लाम गेंद को फाइन लेग की ओर ले जाने की कोशिश में बहुत दूर चले गए थे। इस्लाम पूरी तरह चूक गए और गेंद लेग स्टंप से टकरा गई।

शहजाद ने पांच गेंदों पर तीन विकेट लेकर रविवार को दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश का स्कोर 75/6 कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक 10 विकेट की जीत दर्ज की, लेकिन पाकिस्तान के अनुभवहीन तेज गेंदबाजों ने लंच से पहले हरी-भरी पिच पर परिस्थितियों का फायदा उठाया।

शहजाद (4-15) ने पाकिस्तान के लिए सत्र का समापन किया जब उन्होंने शाकिब अल हसन को पगबाधा आउट किया, जबकि मीर हमजा ने दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शीर्ष तेज गेंदबाज नसीम शाह की जगह लेने के बाद 2/29 रन बनाए।

पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज और लिटन दास ने अर्धशतक बनाए हैं और सौ रन की साझेदारी की है। मेहदी ने सत्र के उत्तरार्ध में आक्रामकता दिखाई और सात चौके लगाए और दास को शाहद की शॉर्ट-पिच गेंद के बाद उपचार की आवश्यकता होने के बाद बच गए।

शहजाद और हमजा की शानदार सीम और स्विंग के सामने बांग्लादेश का शीर्ष क्रम पहले घंटे में ही लड़खड़ा गया और मेहमान टीम रविवार को 10/0 से फिर से शुरू होने के बाद 26/6 पर सिमट गई। शहजाद ने बांग्लादेश की पारी की शुरुआत की जब जाकिर इस्लाम (10), दोहरे अंक तक पहुंचने वाले एकमात्र शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, ने उन्हें मिड-विकेट पर फ्लिक किया।

