केशव महाराज ने रचा इतिहास, ये कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

केशव महाराज ने लीड्स में पहले वनडे में चार विकेट लिए और लॉर्ड्स और साउथेम्प्टन में दो-दो विकेट लिए, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज (POTS) का पुरस्कार मिला।

By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2025 21:56 IST2025-09-09T21:56:11+5:302025-09-09T21:56:11+5:30

नई दिल्ली: केशव महाराज ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड को तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में 2-1 से हराने के रूप में अपना स्वर्णिम फॉर्म जारी रखा, जहां बाएं हाथ के स्पिनर ने 17.75 की औसत से 8 विकेट लिए। 35 वर्षीय ने लीड्स में पहले वनडे में चार विकेट लिए और लॉर्ड्स और साउथेम्प्टन में दो-दो विकेट लिए, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज (POTS) का पुरस्कार मिला।

पिछले महीने, प्रोटियाज ने ऑस्ट्रेलिया में भी इसी अंतर से एकदिवसीय श्रृंखला जीती थी, जहां महाराज ने तीन मैचों में छह विकेट लेने के लिए POTS पुरस्कार जीता था। अनुभवी स्पिनर ने मैके में शुरुआती गेम में पांच विकेट लिए लेकिन केर्न्स में दूसरे मैच में विकेट नहीं ले पाए। 

महाराज इतिहास के पहले ऐसे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में एकदिवसीय श्रृंखला में POTS पुरस्कार जीता है। वास्तव में, एमएस धोनी और लसिथ मलिंगा ही ऐसे अन्य विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोनों देशों में एकदिवसीय श्रृंखला में एक ही पुरस्कार जीता है।

महाराज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में एकदिवसीय श्रृंखला में MOTS पुरस्कार जीतने वाले पहले विशेषज्ञ स्पिनर भी हैं। इस बीच, विवियन रिचर्ड्स (तीन बार), मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मुदस्सर नासर ने इंग्लैंड में एकदिवसीय श्रृंखला में कई बार MOTS पुरस्कार जीते हैं। किसी भी विदेशी खिलाड़ी ने द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक से ज़्यादा बार यह पुरस्कार नहीं जीता है।

किसी भी खिलाड़ी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 श्रृंखला में MOTS पुरस्कार नहीं जीता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रिचर्ड हैडली, कर्टली एम्ब्रोस, राहुल द्रविड़, इमरान खान, ग्रीम स्मिथ, जसप्रीत बुमराह, कपिल देव और मैल्कम मार्शल ने यह दुर्लभ दोहरा पुरस्कार हासिल किया है।

