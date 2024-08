Keshav Maharaj WI vs SA: 2 मैच और 13 विकेट, दक्षिण अफ्रीका के नए 'महाराज' केशव, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर, 52 मैच और 171 विकेट

Highlights Keshav Maharaj WI vs SA: दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल स्पिनर बन गए हैं। Keshav Maharaj WI vs SA: 52 मैचों में 171 विकेट अपने नाम किए हैं। Keshav Maharaj WI vs SA: टेस्ट डेब्यू 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था।

Keshav Maharaj WI vs SA: दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने टेस्ट में इतिहास रच दिया। महाराज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज में 13 विकेट लेकर कारनामा कर दिया। केशव को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस दौरान एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। महाराज ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कुल विकेटों की संख्या 171 पर पहुंचा दी है और इस तरह से वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने ह्यू टेफील्ड को पीछे छोड़ा। महाराज ने कैरेबियाई दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया। टेफील्ड के 170 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

केशव महाराज ने अपने करियर में अब तक 52 मैचों में 171 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। केशव महाराज ने प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार जीतने के बाद कहा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट पर गर्व है। बस खेल के प्रति वफादार रहना है। कप्तान बावुमा ने मुझे हमेशा समर्थन किया।

