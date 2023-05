Katherine Sciver-Brunt 2023: इंग्लैंड टीम की साथी खिलाड़ी से शादी, जीत चुकी हैं तीन विश्व कप, 267 अंतरराष्ट्रीय मैच और 335 विकेट, जानें आंकड़े

Highlights पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। 19 साल के करियर में 267 अंतरराष्ट्रीय मैच में कुल 335 विकेट लिए। एकदिवसीय मैचों में दो अर्धशतक और टेस्ट में एक अर्धशतक लगाया।

Katherine Sciver-Brunt 2023: इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी और तेज गेंदबाज कैथरीन साइवर-ब्रंट ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि द हंड्रेड में खेलना जारी रखेगी। उन्होंने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।

19 साल के करियर में उन्होंने 267 अंतरराष्ट्रीय मैच में कुल 335 विकेट लिए। 14 टेस्ट, 141 वनडे और 112 T20I में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। वह तीन बार की विश्व कप विजेता बनीं। निचले क्रम में उन्होंने बल्ले से कुछ आसान पारियां भी खेलीं, जिसमें एकदिवसीय मैचों में दो अर्धशतक और टेस्ट में एक अर्धशतक लगाया।

तीन बार विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही साइवर-ब्रंट ने 2004 में इंग्लैंड के लिए पदार्पण किया था। इस 37 साल की दिग्गज ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच फरवरी में न्यूलैंड्स में टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उन्होंने कुल 267 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले है।

दायें हाथ की इस गेंदबाज ने पिछले साल जून में 14 मैच खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। टेस्ट में उनके नाम 51 विकेट है। उन्होंने पहले ही क्षेत्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन वह ‘द हंड्रेड’ में खेलना जारी रखेगी। साइवर-ब्रंट ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ मैं अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा को 19 साल के बाद विराम दे रही हूं।

मुझे लगा था कि मैं इस फैसले पर कभी नहीं पहुंचूंगी लेकिन मैंने किया है और यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं जिन ट्राफियों और खिताबों को हासिल करना चाहती थी, मैंने उन सब को हासिल किया। लेकिन क्रिकेट में मेरी सबसे बड़ी खुशी नैट साइवर (इंग्लैंड टीम की उनकी साथी खिलाड़ी जिससे साइवर-ब्रंट से पिछले साल शादी की थी) हैं।’’

अपने शानदार करियर के दौरान, साइवर-ब्रंट ने तीन विश्व कप (दो एकदिवसीय और एक टी20) और चार एशेज श्रृंखला जीतीं। उन्होंने 141 एकदिवसीय मैचों में 170 विकेट और 112 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 114 विकेट लिए। यह दोनों इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए कुल 335 विकेट लिए।