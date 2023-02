Karnataka vs Saurashtra Semi Final 2023: 249 रन, 429 गेंद, 28 चौके और 6 छक्का, भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे ये खिलाड़ी सौराष्ट्र बॉलर पर टूट पड़े

Highlights कर्नाटक ने पहली पारी में गुरुवार को 407 रन बनाए। सौराष्ट्र की टीम 2 विकेट खोकर 76 रन बना ली है और अभी भी 331 रन पीछे है। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के दूसरे दिन 249 रन की पारी खेली।

Karnataka vs Saurashtra Semi Final 2023: भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवालरणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले सौराष्ट्र के गेंदबाज पर टूट पड़े। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के दूसरे दिन 249 रन की पारी खेली।

मयंक अग्रवाल ने इस दौरान 429 गेंद का सामना किया और 28 चौके और 6 छक्का लगाया। कर्नाटक ने पहली पारी में गुरुवार को 407 रन बनाए। जवाब में सौराष्ट्र की टीम 2 विकेट खोकर 76 रन बना ली है और अभी भी 331 रन पीछे है। सलामी बल्लेबाज अग्रवाल और विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीनिवास शरत (नाबाद 58) ने छठे विकेट के लिए 117 रन की अटूट साझेदारी करके पारी को संवारा।

Stumps Day 2: Saurashtra - 76/2 in 29.6 overs (H Desai 27 off 89, Sheldon Jackson 27 off 31) #KARvSAU#RanjiTrophy#SF2