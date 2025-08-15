कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघः केएससीए चुनाव लड़ेंगे पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद, सीएबी में वापसी करेंगे सौरव गांगुली

Karnataka State Cricket Association: प्रसाद और मृत्युंजय आने वाले दिनों में अपने पैनल के पूरे सदस्यों की घोषणा करेंगे।

Highlightsअनिल कुंबले केएससीए के अध्यक्ष थे।अनुभवी प्रशासक विनय मृत्युंजय भी होंगे।कार्यकारिणी का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा।

बेंगलुरुः पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के चुनावों में हिस्सा लेंगे। ये चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच होने की संभावना है। अनुभवी कोच, चयनकर्ता और प्रशासक 56 वर्षीय प्रसाद ने 2013 से 2016 तक केएससीए के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तब अनिल कुंबले केएससीए के अध्यक्ष थे।

लेकिन उसके बाद से प्रसाद ने प्रशासनिक कार्यों से दूरी बना ली और कोचिंग करियर पर ध्यान केंद्रित किया तथा साथ ही मीडिया जगत में क्रिकेट विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया। प्रसाद भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स (पूर्व में किंग्स इलेवन पंजाब) के साथ भी कोच के रूप में काम किया था।

प्रसाद के पैनल में अनुभवी प्रशासक विनय मृत्युंजय भी होंगे। मृत्युंजय केएससीए के पूर्व कोषाध्यक्ष और बीसीसीआई की वित्त समिति के सदस्य हैं। पता चला है कि प्रसाद और मृत्युंजय आने वाले दिनों में अपने पैनल के पूरे सदस्यों की घोषणा करेंगे।

रघुराम भट्ट की अध्यक्षता वाली केएससीए की कार्यकारिणी का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा। गौरतलब है कि पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली भी क्रिकेट प्रशासन में वापसी करने के लिए तैयार हैं और पूरी संभावना है कि वह बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के आगामी चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे।

