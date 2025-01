Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape 2025: 19 ओवर में 118 पर आउट कर 14 ओवर में 119 रन बनाकर मारी बाजी?, कॉनवे विस्फोट, 56 गेंद, 76 रन, 11 चौके और 3 छक्के

Highlights Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape 2025: लुथो सिपामला को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape 2025: लुथो सिपामला ने 3 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट निकाले। Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape 2025: सनराइजर्स की टीम 19 ओवर में 118 रन पर आउट हो गई।

Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape 2025: तेज गेंदबाज लुथो सिपामला और हार्डस विजोएन की शानदार गेंदबाजी के दम पर जॉबर्ग सुपर किंग्स ने एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को नौ विकेट से हराकर बोनस अंक हासिल किया। सिपामला ने तीन ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट और विजोएन ने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट लिए। इन दोनों की घातक गेंदबाजी से सनराइजर्स की टीम 19 ओवर में 118 रन पर आउट हो गई। सुपर किंग्स ने केवल 14 ओवर में एक विकेट पर 119 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

Paarl Royals have secured a spot in the playoffs. Who will join them? 🏏#BetwaySA20#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/w3S7t4VuYo— Betway SA20 (@SA20_League) January 26, 2025

डेवोन कॉनवे (56 गेंदों पर नाबाद 76 रन) और विहान लुबे (17 गेंदों पर नाबाद 25 रन) ने छह ओवर शेष रहते अपनी टीम को जीत दिला दी। सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डुप्लेसी का यह टी20 में 400वां मैच था। वह केवल 15 रन बना पाए लेकिन उनकी टीम ने शानदार जीत दर्ज करके इसे यादगार बना दिया।

गत चैंपियन सनराइजर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर चार विकेट पर 17 रन था। डेविड बेडिंगहैम (48) और ट्रिस्टन स्टब्स (37) ने 57 रन की साझेदारी करके टीम का स्कोर तिहरे अंक में पहुंचाया।