Joburg Super Kings vs Paarl Royals 2025: 39 गेंद, 53 रन, 4 चौके और 3 छक्के?, एसए20 में छाए कार्तिक, लेकिन फाफ डु प्लेसी पड़े भारी

Highlights Joburg Super Kings vs Paarl Royals 2025: रुबिन हरमन ने 28 रन का योगदान दिया Joburg Super Kings vs Paarl Royals 2025: जोबर्ग सुपर किंग्स से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। Joburg Super Kings vs Paarl Royals 2025: 39 गेंद पर 4 चौकों और 3 छक्काें की मदद से 53 रन बनाए।

Joburg Super Kings vs Paarl Royals 2025:भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक उनकी टीम पार्ल रॉयल्स के काम नहीं आया जिसे यहां जोबर्ग सुपर किंग्स से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कार्तिक ने 39 गेंद पर चार चौकों और तीन छक्काें की मदद से 53 रन बनाए। उनके अलावा रुबिन हरमन ने 28 रन का योगदान दिया जिससे अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 150 रन बनाए।

सुपर किंग्स ने कप्तान फाफ डु प्लेसी की 55 गेंद पर 87 की तूफानी पारी की मदद से 17.5 ओवर में तीन विकेट पर 151 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। डु प्लेसी ने अपनी पारी में चार चौके और सात छक्के लगाए। सुपर किंग्स ने इस जीत से खुद को प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में बनाए रखा है।

सुपर किंग्स चौथे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन अब उसके तीसरे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स ईस्टर्न केप के समान 19 अंक हो गए हैं। गत चैंपियन सनराइजर्स अधिक बोनस अंक हासिल करने के कारण सुपर किंग्स से आगे तीसरे स्थान पर बना हुआ है। रॉयल्स की टीम पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी है।