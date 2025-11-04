ओमान, यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी करेंगे जितेश शर्मा, 14 से 23 नवंबर तक कतर में खेले जाएंगे राइजिंग स्टार्स एशिया कप

प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। नेहल वढेरा, नमन धीर, सूर्यांश शेडगे, रमनदीप सिंह और आशुतोष शर्मा को शामिल किया गया है।

November 4, 2025

file photo

Highlightsऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभिषेक पोरेल टीम में शामिल दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं।सुयश शर्मा और हर्ष दुबे फ्रंटलाइन स्पिनिंग विकल्प हैं।

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार (4 नवंबर) को टीम की घोषणा की। जितेश शर्मा 14 नवंबर से 23 नवंबर तक कतर में खेले जाने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ए की कप्तानी करेंगे, जबकि नमन धीर को 15 सदस्यीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। जितेश जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आईपीएल 2025 के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी भी शामिल होंगे। नेहल वढेरा, नमन धीर, सूर्यांश शेडगे, रमनदीप सिंह और आशुतोष शर्मा को शामिल किया गया है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए की टीम:

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा।

बीसीसीआई ने पांच स्टैंडबाय खिलाड़ियों को भी नामित किया-

गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी और शेख रशीद।

अभिषेक पोरेल टीम में शामिल दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। भारत को ग्रुप बी में ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए के साथ रखा गया है। गुरजापनीत सिंह, यश ठाकुर, विशाक विजयकुमार, युद्धवीर सिंह चरक टीम में नामित चार तेज गेंदबाज हैं, जबकि सुयश शर्मा और हर्ष दुबे फ्रंटलाइन स्पिनिंग विकल्प हैं।

