Highlights Jasprit Bumrah India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। Jasprit Bumrah India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: शानदार प्रदर्शन के साथ ऑस्ट्रेलिया में अपना 50 वां टेस्ट विकेट लिया। Jasprit Bumrah India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: बुमराह ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करना जारी रखा है।

Jasprit Bumrah India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3:टीम इंडिया के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया। बुमराह ने 76 रन देकर छह विकेट चटकाए। बुमराह का पारी का छठा, सीरीज का 18वां और ऑस्ट्रेलिया में 50वां विकेट था। बुमराह ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करना जारी रखा है। गाबा में शानदार प्रदर्शन के साथ ऑस्ट्रेलिया में अपना 50 वां टेस्ट विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया में उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। ऑस्ट्रेलिया में अपना 50 वां विकेट हासिल किया और महान अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया।

Milestone Alert - Jasprit Bumrah has now completed 50 Test wickets in 10 matches in Australia 🫡🫡



He has a highly impressive average of 17.82#AUSvIND | @Jaspritbumrah93pic.twitter.com/MfAZ9iUcq4 — BCCI (@BCCI) December 16, 2024

Jasprit Bumrah India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट गेंदबाज़-

कपिल देवः 51

जसप्रीत बुमराहः 50*

अनिल कुंबलेः 49

आर अश्विनः 40

बिशन सिंह बेदीः 35।

ऑस्ट्रेलिया में 50 टेस्ट विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले बुमराह ने केवल 10 मैचों में 17.82 के शानदार औसत से कारनामा किया। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और नाथन मैकस्वीनी को पूरी सीरीज में बुमराह के लिए एक कठिन चुनौती मिली है। वे 121 गेंदों में 4.28 के मामूली औसत से केवल 30 रन ही बना पाए हैं। जबकि बुमराह ने उन्हें अब तक सात बार आउट किया है। मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में बुमराह 18 विकेट झटके हैं और तीन टेस्ट भी पूरे नहीं हुए हैं। सीरीज में दो बार पांच विकेट ले चुके हैं।