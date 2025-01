Test Cricketer of the Year: जसप्रीत बुमराह को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया

Highlights बुमराह 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं 13 मैचों में वह 71 विकेट लेकर वे इस सूची में सबसे ऊपर हैं पूरे साल उनका औसत 14.92 रहा, और 2024 में उनका वार्षिक स्ट्राइक रेट सिर्फ़ 30.1 रहा

ICC Men's Test Cricketer of the Year 2024: लाल गेंद के प्रारूप में अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। बुमराह 2024 में दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, जिन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों ही परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में भारत को बनाए रखने में अहम योगदान दिया।

पीठ की चोट के कारण लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद 2023 के अंत में सबसे लंबे प्रारूप में वापसी करते हुए, बुमराह ने अविश्वसनीय विकेट चटकाए और कई रिकॉर्ड बनाए। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने घरेलू परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीत दर्ज की, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी विदेशी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया।

बुमराह 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं, 71 विकेट लेकर वे इस सूची में सबसे ऊपर हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड के गस एटकिंसन (11 में 52) से काफ़ी आगे हैं। उन्होंने इस प्रारूप में 357 ओवर फेंके, लेकिन 2.96 का शानदार औसत बनाए रखा, जिससे टेस्ट खेल के तेज़-रफ़्तार वाले दौर की परंपरा टूट गई।

पूरे साल उनका औसत 14.92 रहा, और 2024 में उनका वार्षिक स्ट्राइक रेट सिर्फ़ 30.1 रहा। बुमराह के 71 विकेट लेने से वे एक कैलेंडर वर्ष में 70 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज़ बन गए हैं, जो रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और कपिल देव के नक्शेकदम पर चलते हैं।

टेस्ट इतिहास में, एक कैलेंडर वर्ष में 70+ विकेट लेने वाले 17 गेंदबाजों में से किसी ने भी बुमराह जितनी कम औसत से ऐसा नहीं किया। बुमराह के 2024 के अविश्वसनीय प्रदर्शन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में भारत की यादगार टेस्ट जीत के दौरान हुई, जहां तेज गेंदबाज ने दो पारियों में आठ विकेट लेकर भारत को आठ विकेट से हराया।

