Jasprit Bumrah Ireland series: टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, तेज गेंदबाज पूरी तरह से फिट, 10 माह बाद वापसी, इस टीम के खिलाफ खेलेंगे!

Highlights बीसीसीआई सचिव जय शाह ने जानकारी दी। 10 माह के बाद भारतीय टीम में वापसी करेंगे। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) ने फिटनेस आकलन दी है।

Jasprit Bumrah Ireland series: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हैं और वह आयरलैंड सीरीज के लिए जा सकते हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने जानकारी दी। 10 माह के बाद भारतीय टीम में वापसी करेंगे। विश्व कप से पहले भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी है।

Jasprit Bumrah is totally fit and he might be going for the Ireland series: BCCI Secretary Jay Shah to ANI



