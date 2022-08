Highlights भारतीय बल्लेबाज ने कहा- भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा रोमांचक होता है उन्होंने कहा- पाकिस्तान जैसी मज़बूत टीम के साथ मैच निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है एशिया कप में भारत का पहला मुकाबल 28 अगस्त को पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा

Asia Cup 2022: एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान से होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम सभी उत्साहित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हमेशा रोमांचक होता है।

भारतीय बल्लेबाज ने कहा, पाकिस्तान जैसी मज़बूत टीम के साथ मैच निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। यह सभी के लिए खुद को चुनौती देने का अच्छा अवसर है। इसके साथ ही टीम इंडिया के स्टार प्लेयर ने कहा वर्ल्ड कप में कोई भी मैच हारना आपको आहत करता है। आप अच्छी शुरूआत करना चाहते हैं, जो हमारे साथ नहीं हो पाया था। हमें एक बार फिर पाकिस्तान के साथ खेलने का अवसर मिला है। जिसके लिए हम उत्साहित हैं।

वहीं विराट कोहली को लेकर राहुल ने कहा, हम वास्तव में टिप्पणियों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। यह वास्तव में एक खिलाड़ी को प्रभावित नहीं करता है, विशेष रूप से विराट जैसा विश्व स्तरीय खिलाड़ी बाहर से लोग जो कह रहे हैं उससे प्रभावित नहीं होंगे। उसे थोड़ा ब्रेक मिला है और वह अपने खेल पर काम कर रहा है।

#AsiaCup | We don't really give much importance to comments. It doesn't really affect a player, especially a world-class player like Virat will not be affected by what people are saying on the outside. He has had a little break & he is working on his game: KL Rahul on Virat Kohli pic.twitter.com/qL8fB6esdf