Highlights हित शर्मा ने ईशान किशन से पूछा, ईशान यार आपने 200 रन बनाकर तीन मैच नहीं खेला इस पर ईशान किशन ने जवाब में कहा, भैया, कैप्टन तो आप ही हैं, आप ही ने बिठा दिया जवाब सुनकर तीनों खिलाड़ी जोरदार ठहाके मारकर हंसने लगे

IND vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जब ईशान किशन से 200 रन बनाकर तीन मैच नहीं खेलने पर सवाल किया तो जवाब में ईशान किशन ने कप्तान को ऐसी बाउंसर मारी कि वह ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहल वनडे मुकाबले में भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने 208 रनों की शानदारी पारी खेली थी।

इस मैच के बाद 200 के क्लब में शामिल होने पर कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रोहित शर्मा ने ईशान किशन से पूछा, ईशान यार आपने 200 रन बनाकर तीन मैच नहीं खेला। इस पर ईशान किशन ने जवाब में कहा, भैया, कैप्टन तो आप ही हैं, आप ही ने बिठा दिया। जवाब सुनकर तीनों खिलाड़ी जोरदार ठहाके मारकर हंसने लगे।

