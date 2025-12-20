ईशान किशन ने भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चुने जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी

नई दिल्ली: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दो साल तक नेशनल टीम से बाहर रहने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में वापस बुलाया गया है। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें कुछ बड़े मुद्दे चर्चा का विषय रहे। इनमें सबसे बड़ा फैसला T20 वाइस-कैप्टन शुभमन गिल को टीम से बाहर करना था, जबकि अक्षर पटेल को सूर्यकुमार यादव का डिप्टी बनाया गया है।
इस बीच, टीम से जुड़ी एक और बड़ी बात विकेट-कीपर ईशान किशन को शामिल करना है, जो संजू सैमसन के बाद दूसरे विकेट-कीपर होंगे। किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में आए हैं, जिस टूर्नामेंट में किशन ने झारखंड को अपना पहला खिताब जिताया था।
वह बल्ले से भी शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत और 197.33 के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए थे। उनका अभियान हरियाणा के खिलाफ फाइनल में 49 गेंदों में शानदार 101 रन बनाकर खत्म हुआ, जिसने उनकी टीम को 262/3 तक पहुंचाया और उन्हें SMAT जीतने में मदद की।
किशन ने वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में चुने जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और झारखंड के लिए SMAT जीतने पर भी प्रतिक्रिया दी। किशन ने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा, "मैं बहुत खुश हूं। मैंने यह खबर सुनी है, और इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है।"
अगरकर ने गिल को बाहर करने और किशन को शामिल करने पर बात की
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने गिल को टीम से बाहर करने और किशन को टीम में शामिल करने पर बात की। ये दोनों फैसले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगरकर ने कहा, "यह ज़्यादातर उस कॉम्बिनेशन के बारे में है जिसके साथ हम खेलना चाहते हैं, या टीम मैनेजमेंट जिसके साथ खेलने में सहज है।"
उन्होंने कहा, "उनकी सोच यह है... टॉप पर कौन बैटिंग करेगा? अभिषेक ने पिछले एक साल में जो किया है, वह ज़ाहिर है। और हमें लगा कि इस समय टॉप पर विकेटकीपर होने से हमें टीम में कहीं और की तुलना में अलग-अलग कॉम्बिनेशन खेलने में ज़्यादा मज़बूती मिलती है। हम सिर्फ़ 15 खिलाड़ियों को चुन सकते थे। किसी न किसी को तो बाहर होना ही था। वह गिल हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। फिर से, जितेश ने भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया है। ये वे कॉम्बिनेशन हैं जिन्हें टीम मैनेजमेंट देख रहा है।"
उन्होंने बताया कि किशन टॉप पर बैटिंग करने का ऑप्शन देते हैं। उन्होंने कहा, "वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में टॉप पर बैटिंग करते हैं, और वह अच्छी फॉर्म में हैं। वह पहले भी भारत के लिए खेल चुके हैं। वह भारतीय टीम में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनसे आगे ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत हैं। हमें लगा कि टॉप पर विकेटकीपर होने से हमें ज़्यादा मज़बूती मिलती है।"
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)