By रुस्तम राणा | Updated: January 4, 2026 20:35 IST2026-01-04T20:35:40+5:302026-01-04T20:35:49+5:30

क्या ICC बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है? रिपोर्ट में बड़ा दावा

नई दिल्ली: क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की रिक्वेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार कर सकती है। बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में खेलने थे - तीन कोलकाता में और एक मुंबई में। हालांकि, ढाका में एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद, BCB ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीसी ने अभी तक इस रिक्वेस्ट पर कोई ऑफिशियल फैसला नहीं लिया है, लेकिन ग्लोबल गवर्निंग बॉडी बांग्लादेश के मैचों को T20 वर्ल्ड कप के को-होस्ट श्रीलंका में शिफ्ट करने के खिलाफ नहीं हो सकती है।

इससे पहले, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी ऑफिशियल रिलीज़ में कहा था कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। बीसीबी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में कहा गया, "आज दोपहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई।"

इसमें आगे कहा गया है, "बोर्ड ने पिछले 24 घंटों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और भारत में होने वाले मैचों में बांग्लादेश नेशनल टीम की भागीदारी से जुड़ी कुल परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की।" मौजूदा हालात का पूरी तरह से जायजा लेने और भारत में बांग्लादेश टीम की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि मौजूदा हालात में बांग्लादेश नेशनल टीम टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं जाएगी।

इस फैसले के मद्देनज़र, BCB ने इवेंट अथॉरिटी के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश के सभी मैचों को भारत के बाहर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने पर विचार किया जाए।

