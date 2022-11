पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के वायरल ट्वीट पर इरफान पठान ने दिया ऐसा जवाब हो गई बोलती बंद

Highlights इरफान पठान ने लिखा- आप में और हम में फर्क यही है हम अपनी खुशी से खुश और आप दूसरे की तकलीफ से आगे लिखा- इसलिए खुद के मुल्क को बेहतर करने पर ध्यान नहीं है पाकिस्तानी पीएम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत की हार पर किया था कटाक्ष

नई दिल्ली: भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान ने इंग्लैंड के टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत को हराने के बाद अपने वायरल ट्वीट के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया। इरफान पठान के जवाब ने पाकिस्तानी पीएम की बोलती बंद कर दी है।

अपने ट्वीट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 2021 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान से और इस साल के आयोजन के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारने का जिक्र करते हुए टीम इंडिया पर कटाक्ष किया था। शरीफ ने ट्वीट किया था, "तो, इस रविवार, यह है: 152/0 बनाम 170/0 #T20WorldCup।"



इस पर इरफान ने शनिवार को ट्विटर पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के विपरीत भारतीय अन्य टीमों की हार का जश्न नहीं मनाते। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी ने लिखा, "आप में और हम में फर्क यही है। हम अपनी खुशी से खुश और आप दूसरे की तकलीफ से। इसलिए खुद के मुल्क को बेहतर करने पर ध्यान नहीं है।"

Aap mein or hum mein fark yehi hai. Hum apni khushi se khush or aap dusre ke taklif se. Is liye khud ke mulk ko behtar karne pe dhyan nahi hai.