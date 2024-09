Ireland vs England 2024: उलटफेर!, आयरलैंड ने पहली बार इंग्लैंड को कूटा, 1 गेंद पहले जीते, सीरीज 1-1 से बराबर, ओर्ला ने 80 रन के साथ झटके 2 विकेट, देखें वीडियो

Highlights Ireland Women vs England Women, 2nd T20I 2024: 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 170 रन बनाकर बाजी मार ली। Ireland Women vs England Women, 2nd T20I 2024: पहले मैच में इंग्लैंड ने आयरलैंड को 67 रन से हराया था। Ireland Women vs England Women, 2nd T20I 2024: पांच विकेट की रोमांचक जीत से दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।

Ireland Women vs England Women, 2nd T20I 2024: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और उलटफेर हो गया। आयरलैंड ने पहली बार महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड की महिला टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की महिला ने कमाल कर दिया। एक गेंद पहले 19.5 ओवर में 5 विकेट पर 170 रन बनाकर बाजी मार ली। डबलिन में एक गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट की रोमांचक जीत से दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पहले मैच में इंग्लैंड ने आयरलैंड को 67 रन से हराया था।

Orla Prendergast's all-round showing powers Ireland to a thrilling win over England 👏



The two-match T20I series finishes 1-1.



ओर्ला प्रेंडरगैस्ट को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सीरीज का बेस्ट खिलाड़ी पुरस्कार से नवाजा गया। ओर्ला प्रेंडरगैस्ट ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिया। ओर्ला प्रेंडरगैस्ट ने 51 गेंद में 13 चौके की मदद से 80 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से टैमी ब्यूमोंट ने 40 रन बनाए। 22 वर्षीय ऑलराउंडर ओर्ला ने इंग्लैंड की कप्तान केट क्रॉस द्वारा बोल्ड किए जाने से पहले 51 गेंदों में 13 चौकों सहित 80 रन बनाए।

प्रेंडरगैस्ट ने आयरलैंड के कप्तान गैबी लुईस (38) के साथ 79 और लीह पॉल (नाबाद 27) के साथ 82 रन जोड़े। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रेंडरगैस्ट का विकेट गिरने के बाद भी आयरलैंड को आखिरी छह गेंदों पर सात रन की जरूरत थी। मैडी विलियर्स ने सारा फोर्ब्स और एवा कैनिंग को लगातार गेंदों पर बोल्ड करके इंग्लैंड को नई उम्मीद दी। लेकिन विजयी रन एक गेंद पहले आए।