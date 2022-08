Ireland vs South Africa: सीरीज पर 2-0 से कब्जा, दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को 44 रन से हराया, पार्नेल ने झटके 5 विकेट

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 182 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स ने सर्वाधिक 42 रन का योगदान दिया। आयरलैंड की टीम 18.5 ओवर में 138 रन पर आउट हो गई।

Ireland vs South Africa: हेनरिक क्लासेन के 39 रन और वेन पार्नेल के पांच विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 44 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 182 रन बनाए।

उसकी तरफ से रीजा हेंड्रिक्स ने सर्वाधिक 42 रन का योगदान दिया। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 18.5 ओवर में 138 रन पर आउट हो गई। हेंड्रिक्स को 12वें ओवर की पहली गेंद पर गैरेथ डेलानी ने बोल्ड किया और इस स्पिनर ने दो गेंद बाद एडेन मार्कराम (27) को भी पवेलियन भेजा। इसके बाद क्लासेन और कप्तान डेविड मिलर ने पांचवें विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की।

मिलर ने नाबाद 32 रन बनाए जिसमें तीन छक्के शामिल हैं। आयरलैंड इसके जवाब में शुरू में ही लड़खड़ा गया। उसकी तरफ से हैरी टेक्टर ने सर्वाधिक 34 रन बनाए जबकि बैरी मैकार्थी ने 19 गेंदों पर 32 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए पार्नेल ने 30 रन देकर पांच और ड्वेन प्रिटोरियस ने 33 रन देकर तीन विकेट लिये।