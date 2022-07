Ireland vs New Zealand: आयरलैंड को 31 रन से हराया, सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे, ग्लेन फिलिप्स की धमाकेदार पारी, लॉकी फर्ग्युसन का 'चौका'

Highlights तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से न्यूजीलैंड टीम आगे हो गई। आयरलैंड का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया और टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड की शुरुआत भी खराब रही थी और टीम ने 54 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे।

Ireland vs New Zealand: ग्लेन फिलिप्स ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में धमाका कर दिया। 52 गेंद में 69 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल है। फिलिप्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से न्यूजीलैंड टीम आगे हो गई।

न्यूजीलैंड ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड को 31 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 173 रन बनाए और फिर 10 गेंद शेष रहते आयरलैंड को 142 रन पर समेट दिया। आयरलैंड का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया और टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए।

Ireland looked on top early, though the work of Glenn Phillips and Lockie Ferguson pushed New Zealand to victory in Stormont.



