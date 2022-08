Ireland vs Afghanistan series 2022: आयरलैंड ने पहली बार द्विपक्षीय सीरीज में अफगानिस्तान को हराया, 3-2 से कब्जा, इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार

Highlights टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद आयरलैंड ने अच्छी शुरुआत की। एडेयर ने इब्राहिम जदरान को भी आउट कर 16 रन देकर तीन विकेट झटके। मेहमान टीम का स्कोर चार ओवर में तीन विकेट पर 26 रन हो गया।

Ireland vs Afghanistan series 2022: जार्ज डॉकरेल ने बारिश से प्रभावित निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आयरलैंड को जीत दिलायी जिससे टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम की। डॉकरेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

डॉकरेल ने घरेलू टीम के लिये निर्णायक रन लिया जिससे आयरलैंड ने सात विकेट से जीत दर्ज की। बारिश के कारण आयरलैंड को सात ओवर में जीत के लिये 56 रन का लक्ष्य मिला जिसे उसने दो गेंद रहते हासिल कर लिया। टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद आयरलैंड ने अच्छी शुरुआत की।

Ireland beat Afghanistan for the first time in a bilateral T20I series 🎉 #IREvAFG | 📝 https://t.co/cZlk8kpFmJ pic.twitter.com/JpDErTUmlP

मार्क एडेयर ने सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई और रहमनुल्लाह गुरबाज को अपने पहले और टीम के दूसरे ओवर में पवेलियन भेज दिया। एडेयर ने इब्राहिम जदरान को भी आउट कर 16 रन देकर तीन विकेट झटके। इन झटकों से मेहमान टीम का स्कोर चार ओवर में तीन विकेट पर 26 रन हो गया।

A fabulous achievement for Paul Stirling 💪 Watch the #IREvAFG T20I series LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺 | 📝 https://t.co/cZlk8kpFmJ https://t.co/tFJ6iYcIbq

उस्मान गनी ने नाबाद 44 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर नजीबुल्लाह जदरान (10) और मोहम्मद नबी को जोश लिटिल ने विकेटकीपर लोकरान टकर के हाथों कैच आउट कराया। इससे बारिश के कारण 15 ओवर में अफगानिस्तान ने पांच विकेट पर 95 रन बनाये।

Rain forced a premature end to Afghanistan's innings.



Ireland have a revised target of 56 to win from seven overs 😮



Watch the #IREvAFG T20I series LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺 | 📝 https://t.co/cZlk8kpFmJpic.twitter.com/uzKwpyTP5H