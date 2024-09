Ire vs SA, 1st T20I 2024: 78 गेंद में 136 रन की साझेदारी, कम पड़े 171 रन, 14 गेंद पहले दक्षिण अफ्रीका ने मारी बाजी?, आयरलैंड बॉलर पर टूटे रयान और रीजा

Highlights Ireland vs South Africa, 1st T20I 2024: यूएई में सीरीज खेली जी रही है। Ireland vs South Africa, 1st T20I 2024: रयान रिकेल्टन और रीजा हेंड्रिक्स ने 8 चौके और 9 छक्के मारे। Ireland vs South Africa, 1st T20I 2024: 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली।

Ireland vs South Africa, 1st T20I 2024: रयान रिकेल्टन और रीजा हेंड्रिक्स ने पहले टी20I में धमाल कर दिया और पहले विकेट के लिए 78 गेंद में 138 रन की साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 2 विकेट पर 174 रन बनाकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। यूएई में सीरीज खेली जी रही है। रिकेल्टन और रीजा की जोड़ी ने 81 गेंद में 127 रन बनाए और इस दौरान 8 चौके और 9 छक्के मारे। रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

A stellar opening stand between Ryan Rickelton and Reeza Hendricks helped South Africa chase down Ireland's total in the first T20I 💪#IREvSA 📝: https://t.co/xUWk7SFP7Kpic.twitter.com/SOu1r86eAh — ICC (@ICC) September 28, 2024

रिकेल्टन ने 48 गेंद खेलकर 76 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। रीजा ने सुपर पारी खेली। 33 गेंद में 51 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका आसानी से जीत किया। रिकेल्टन और रीजा को पिछले कुछ समय से ख़राब प्रदर्शन के बाद अपनी छाप छोड़ने की ज़रूरत थी और उन्होंने 136 रनों की शानदार साझेदारी के साथ इसे पलट दिया।

दोनों आक्रामक मूड में थे और आयरलैंड की खराब गेंदबाजी से निश्चित रूप से मदद मिली। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, ओस ने आयरलैंड के लिए इसे और भी कठिन बना दिया और कई फुल-टॉस गेंदें देखने को मिलीं। दो मैचों की इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे हो गया है। रिकेल्टन के करियर के सर्वश्रेष्ठ 76 रन बनाए। हेंड्रिक्स ने 16वें अर्धशतक पूरे किए।

ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड 180 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में उसने तीन विकेट खो दिए। मध्यम तेज गेंदबाज पैट्रिक क्रुगर ने अपने पांचवें टी20 मैच में करियर का सर्वश्रेष्ठ 4-27 स्कोर किया। रिकेल्टन का पिछला छह टी20ई में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 27 था। मैथ्यू ब्रीट्ज़के और कप्तान एडेन मार्कराम को आखिरी रन बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई।

मध्यम तेज गेंदबाज पैट्रिक ने 27 रन देकर चार विकेट लिये। दक्षिण अफ्रीका के लिये रिकेलटन ने बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने टी20 क्रिकेट में पहला अर्धशतक 30 गेंद में पूरा किया। हेंडरिक्स ने 31 गेंद में पचासा जड़ा लेकिन अगले ओवर में आउट हो गए। रिकेलटन 48 गेंद में 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोनों टीमें रविवार को दूसरा टी20 खेलेंगी।