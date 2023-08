Highlights रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं उन्होंने कहा, टीम इंडिया के लिए खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है उन्होंने पहली बार बिजनेस क्लास फ्लाइट में यात्रा करने के अपने अनुभव को साझा किया

India vs Ireland:टीम इंडिया शुक्रवार को डबलिन में तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में आयरलैंड से भिड़ेगी। यह सीरीज सभी भारतीय प्रशंसकों के लिए वाकई खास होने वाली है क्योंकि उनके स्टार तेज गेंदबाज जसप्रित बुमराह न केवल एक्शन में वापस आएंगे बल्कि कप्तान की टोपी भी पहनेंगे।

बुमराह के अलावा, टीम में रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा और अन्य जैसे आईपीएल 2023 सितारे भी शामिल हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अपनी वीरता से सभी को प्रभावित करने वाले रिंकू टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर, बीसीसीआई ने एक वीडियो साझा किया, जहां रिंकू ने अपने साथी जितेश शर्मा के साथ बातचीत की और पहली बार बिजनेस क्लास फ्लाइट में यात्रा करने के अपने अनुभव को साझा किया।

रिंकू ने बीसीसीआई टीवी पर अपलोड किए गए एक वीडियो में जितेश से कहा, "यह वास्तव में अच्छा लगता है। टीम इंडिया के लिए खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया और अपनी जर्सी देखी जिस पर मेरा नाम और नंबर (35) अंकित था, वह क्षण मेरे लिए वास्तव में भावनात्मक था क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जिसके लिए मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की थी। मैं अपने दोस्तों के साथ नोएडा में अभ्यास कर रहा था जब मुझे अपने चयन के बारे में पता चला। मैंने तुरंत अपनी मां को फोन किया क्योंकि वह हमेशा मुझे भारत के लिए खेलने के लिए प्रोत्साहित करती थीं, इसलिए, यह एक सपना था यह हम दोनों के लिए सच है।''

इस बीच जितेश ने यह भी खुलासा किया कि दोनों खिलाड़ियों ने 2013 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक साथ डेब्यू किया था और अब दस साल बाद उन्हें भारत की टीम में भी जगह दी गई है।

जितेश को जवाब देते हुए, रिंकू ने एक मजेदार जवाब दिया और कहा, "यह वाकई बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों आयरलैंड के इस दौरे पर एक साथ जा रहे हैं क्योंकि आप मेरी अंग्रेजी में मदद करेंगे। यह पहली बार है कि हम दोनों आयरलैंड में यात्रा कर रहे हैं।" एक बिजनेस क्लास की उड़ान, इसलिए हमारे लिए इन सब से परिचित होना काफी कठिन था।"

उन्होंने कहा, "अगर मुझे खेलने का मौका मिलता है, तो मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगा और भारत के लिए मैच जीतूंगा। मैंने सभी से बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोई दबाव न लूं। मैंने संजू (सैमसन) भाई से कहा कि एकमात्र दबाव मैं हूं, जो अंग्रेजी में साक्षात्कार देने के बारे में है।"

