मुंबई: आईपीएल के मीडिया अधिकार को 5 साल के लिए बेचने पर बीसीसीआई को 48390 करोड़ रूपये मिले हैं। मंगलवार को बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी है। जय शाह ने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बताया कि, वायकॉम18 को 23,758 करोड़ रुपये की विजयी बोली के साथ डिजिटल अधिकार मिले है। भारत ने एक डिजिटल क्रांति देखी है और इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। डिजिटल परिदृश्य ने क्रिकेट को देखने के तरीके को बदल दिया है। यह खेल के विकास और डिजिटल इंडिया विजन का एक बड़ा कारक रहा है।

एक अन्य ट्वीट में बीसीसीआई सचिव ने लिखा, इससे होने वाले राजस्व का उपयोग बीसीसीआई करेगा। आईपीएल हमारे घरेलू क्रिकेट ढांचे को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और पूरे भारत में सुविधाओं को बढ़ाने और समृद्ध करने के लिए समग्र क्रिकेट देखने का अनुभव।

उन्होंने लिखा, अब, हमारे राज्य संघों, आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल के साथ मिलकर काम करने का समय आ गया है ताकि प्रशंसकों के अनुभव को बढ़ाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे सबसे बड़े हितधारक - 'क्रिकेट प्रशंसक' की अच्छी देखभाल की जाए और विश्व स्तरीय सुविधाओं में उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट का आनंद लिया जाए।

