नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ट्विटर अकाउंट शनिवार सुबह हैक हो गया। हैकर्स ने फ्रैंचाइजी का नाम बदलकर 'बोरेड एप यॉट क्लब' कर दिया है और ट्विटर बायो में डिस्प्ले पिक्चर और प्रोफाइल लिंक भी बदल दिया है।

इन ध्यान देने योग्य बदलावों के अलावा उन्होंने NFT से संबंधित कुछ ट्वीट पोस्ट और रीट्वीट किए, जिन्होंने प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया।

आरसीबी के ट्विटर हैंडल के नए ट्विटर बायो में अब लिखा है, "सदस्य बनने के लिए OpenSea पर एक बोरेड एप या म्यूटेंट एप खरीदें। युगा लैब द्वारा बनाया गया।"

आरसीबी सबसे लोकप्रिय आईपीएल फ्रेंचाइजी में से एक है और सोशल मीडिया चैनलों पर इसके बड़े पैमाने पर अनुसरणकर्ता हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर उनके करीब 64 लाख फॉलोअर्स हैं।

दिलचस्प बात यह है कि जब ये सारी गतिविधियां हो रही थीं, तब आरसीबी ने कुछ प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किए थे। यह पहली बार नहीं है जब आरसीबी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है। सितंबर 2021 में भी अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन फ्रेंचाइजी बाद में इसे रिस्टोर करने में कामयाब रही।

RCB Twitter account has been hacked, the account name and bio is changed by the hacker pic.twitter.com/BkpFhKJXLZ