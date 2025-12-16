IPL Auction 2026: विराट कोहली के साथ जुगलबंदी करेंगे वेंकटेश अय्यर, 7 करोड़ में बिके, रोहित शर्मा के साथ पारी शुरू करेंगे क्विंटन डी कॉक

Highlights IPL Auction 2026: IPL Auction 2026: IPL Auction 2026:

IPL Auction 2026: IPL 2026 की नीलामी के पहले चरण में एक नया रिकॉर्ड टूट गया है। कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है, जिससे वह अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। लियाम लिविंगस्टोन को किसी ने नहीं खरीदा। इंडियन प्रीमियर लीग का आगामी संस्करण 26 मार्च से 31 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में आरसीबी ने खरीदा। फिन एलन 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर केकेआर में गए। बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा।

Venkatesh Iyer joins the defending champions 😎



The all-rounder will play for @RCBTweets for INR 7 Crore ❤️ #TATAIPL | #TATAIPLAuctionpic.twitter.com/Lcrz8xsquu — IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025

Quinton de Kock, wicket-keeper from South Africa is SOLD to @mipaltan for INR 1 cr#TATAIPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025

रहमानउल्लाह गुरबाज, जॉनी बेयरस्टो और जेमी स्मिथ अनसोल्ड रहे। क्विंटन डी कॉक की शुरुआती बोली 1 करोड़ रुपये थी। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के साथ पारी शुरू करेंगे। केएस भरत अनसोल्ड रहे! आखिरी ऑलराउंडर दीपक हुड्डा की बेस प्राइस 75 लाख रुपये है। कोई बोली नहीं लगी।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने कैमरन ग्रीन को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के रूप में खरीदा। IPL 2026 की नीलामी में KKR ने इस ऑलराउंडर के लिए 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए। IPL 2024 की नीलामी में मिशेल स्टार्क के लिए 24.75 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

ग्रीन 20 करोड़ रुपये से अधिक की फीस पाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं - स्टार्क और पैट कमिंस (20.5 करोड़ रुपये) ने 2024 में यह उपलब्धि हासिल की थी। ग्रीन ने पिछले दो सीजन में MI और RCB के लिए 29 IPL मैचों में 153.69 के स्ट्राइक रेट से 707 रन बनाए हैं।

ऑलराउंडरों की शुरुआती मांग में एक दिलचस्प मोड़ आया। लियाम लिविंगस्टोन को कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन केकेआर और आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर के लिए 2025 में फिर से होड़ लगाई। मौजूदा चैंपियन केकेआर ने केकेआर को पछाड़ते हुए 7 करोड़ रुपये में इस ऑलराउंडर को अपने साथ शामिल कर लिया। यह घटना एक साल बाद हुई है जब उन्हें 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।