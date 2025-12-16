IPL Auction 2026: कैमरन ग्रीन को केकेआर ने ₹25.20 करोड़ में खरीदा, IPL ऑक्शन के इतिहास में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी

इस नीलामी में केकेआर 64.3 करोड़ रुपये के अपने बड़े पर्स के साथ उतरी है। 

By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2025 15:22 IST2025-12-16T15:09:28+5:302025-12-16T15:22:14+5:30

IPL Auction 2026: ऑस्ट्रेलिया के ऑल राउंडर कैमरन ग्रीन को आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम ने ₹25.20 करोड़ में खरीदा और वह आने वाले आईपीएल सीज़न 2026 में उनके लिए खेलेंगे। ऑक्शन के इतिहास में वह तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि वह नीलामी के इतिहास में भी सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। 

जैसे ही ग्रीन का नाम सामने आया, फ्रेंचाइजी ने ज़बरदस्त दिलचस्पी दिखाई, और कई टीमों के बीच कड़ी टक्कर हुई, जिसके बाद केकेआर ने बाज़ी मारी। अपनी विस्फोटक बैटिंग, आसानी से बाउंड्री पार करने की क्षमता और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर असरदार होने की वजह से, ग्रीन अपने स्किल्स के कारण नीलामी में सबसे ज़्यादा डिमांड वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए। उनका शांत स्वभाव और इंटरनेशनल लेवल का अनुभव भी उनकी डिमांड को और बढ़ा गया।

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, यह साइनिंग नए सीज़न से पहले एक बड़ा इरादा माना जा रहा है। उम्मीद है कि ग्रीन टीम में काफी बैलेंस लाएंगे, जिससे बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग कॉम्बिनेशन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। उनकी मौजूदगी KKR के मिडिल ऑर्डर को मज़बूत करती है और साथ ही एक भरोसेमंद तेज़ गेंदबाज़ी का ऑप्शन भी देती है, खासकर ऐसी पिचों पर जो तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार होती हैं।

कैमरन ग्रीन पहले ही पिछले IPL सीज़न और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस देकर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। अलग-अलग भूमिकाओं में ढलने की उनकी क्षमता उन्हें दबाव वाली स्थितियों में एक कीमती खिलाड़ी बनाती है, जिसका फायदा KKR उठाना चाहेगी क्योंकि वे एक और टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इस नीलामी में केकेआर 64.3 करोड़ रुपये के अपने बड़े पर्स के साथ उतरी है। 

