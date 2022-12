IPL Auction 2023: आयरलैंड के पहले खिलाड़ी, मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटन्स में करेंगे धमाल, टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक

Highlights हार्दिक पंड्या और मुख्य कोच आशीष नेहरा के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। नीलामी में 23 वर्षीय लिटिल को चार करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। लिटिल पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक नेट गेंदबाज थे।

IPL Auction 2023: आयरलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल आईपीएल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले पहले आयरिश खिलाड़ी बने। आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी में गुजरात टाइटंस ने कोच्चि में 4.4 करोड़ में खरीदा। लिटिल पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक नेट गेंदबाज थे।

लिटिल के 39 विकेट हैं, जिसमें सुपर 12 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल है। लिटिल ने कहा कि मैं मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटन्स में खेलने को लेकर उत्साहित हूं। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में खेलने के लिए उत्सुक हूं। मैं कोच आशीष नेहरा के साथ काम करने के लिए भी उत्साहित हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझ पर विश्वास करने के लिए टाइटन्स के प्रबंधन स्टाफ को दिल से आभार।

