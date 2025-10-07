एमएस धोनी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे? वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई इस तस्वीर में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस की जर्सी में दिखाया गया है, जिससे प्रशंसक यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आईपीएल इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक धोनी अपनी निष्ठा में नाटकीय बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। 

By रुस्तम राणा | Updated: October 7, 2025 21:00 IST2025-10-07T20:56:35+5:302025-10-07T21:00:09+5:30

IPL 2026: Will MS Dhoni join Mumbai Indians in IPL 2026? Viral photo creates sensation on social media | एमएस धोनी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे? वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

एमएस धोनी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे? वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस की ट्रेनिंग जर्सी पहने एमएस धोनी की एक वायरल तस्वीर ने आईपीएल 2026 के लिए फ्रेंचाइजी में उनके संभावित बदलाव के बारे में व्यापक अटकलों को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई इस तस्वीर में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस की जर्सी में दिखाया गया है, जिससे प्रशंसक यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आईपीएल इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक धोनी अपनी निष्ठा में नाटकीय बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। 

सीएसके के साथ धोनी के लंबे समय से जुड़े होने के कारण, इस तस्वीर ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। धोनी एक दशक से भी ज़्यादा समय से चेन्नई सुपर किंग्स का चेहरा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें कई खिताब दिलाए हैं और इस फ्रैंचाइज़ी की पहचान का पर्याय बन गए हैं। उनके शांत नेतृत्व, तीक्ष्ण रणनीतिक सोच और लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें चेन्नई में एक कल्ट हीरो का दर्जा दिलाया है।

वायरल तस्वीर ने भले ही प्रशंसकों का ध्यान खींचा हो, लेकिन एमएस धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कई प्रशंसकों का मानना ​​है कि तस्वीर को फ़ोटोशॉप किया गया हो सकता है या संदर्भ से हटकर पेश किया गया हो सकता है।

Open in app
टॅग्स :MS DhoniIPLMumbai IndiansChennai Super Kingsएमएस धोनीमुंबई इंडियंसचेन्नई सुपर किंग्स